Приватный проект для ArtArina

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка110 просмотров

Создать дизайн сайта коттеджного поселка согласно техническому заданию.

13 лет назад
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Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$550
1 день
В очередной раз работал с Ириной над сложным проектом. Нужно было создать яркий образ из минимума исходных данных. Задача была безупречно выполнена.
Спасибо за отличный проект! Все на высшем уровне

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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