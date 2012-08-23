Дизайн для студии дизайна интерьеров

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки273 просмотра

Нужна новая концепция дизайна для сайта in-design.com.ua. В прикрепленных файлах указаны требования и пожелания + дизайн действующих визиток. Работа будет состоять из 3 частей:

- главная страница

- остальная часть сайта

- буклеты

оплата по каждой части отдельно, по успешному окончанию каждой части будем переходить к следующей. Хотелось бы получить расценку и сроки по каждой части.

13 лет назад
zdv
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$480
10 дней
Очень понравилось сотрудничать с этим дизайнером! Внимательный к пожеланиям и последователен в работе с ТЗ. Все работы утверждались максимум в 2 итерации. Дизайн решение было очень креативным и приятно неожиданным, соответствующее всем изложенным требованиям (конечный пользователь, адаптивный, располагающий и др.) и цветовым ограничениям. Все сроки соблюдены. Рекомендую всем этого внимательного и креативного исполнителя!
Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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