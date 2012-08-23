Дизайн для студии дизайна интерьеров

Очень понравилось сотрудничать с этим дизайнером! Внимательный к пожеланиям и последователен в работе с ТЗ. Все работы утверждались максимум в 2 итерации. Дизайн решение было очень креативным и приятно неожиданным, соответствующее всем изложенным требованиям (конечный пользователь, адаптивный, располагающий и др.) и цветовым ограничениям. Все сроки соблюдены. Рекомендую всем этого внимательного и креативного исполнителя!