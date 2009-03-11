Web-программист. Опыт разработки в PHP/MySQL/JavaScript/DHTML более 3 лет.

Web-программист. Опыт разработки в PHP/MySQL/JavaScript/DHTML более 3 лет. В список проектов входит интернет магазины, блоги, форумы, социальные сети, сайты знакомств и трудоустройства. В виду политики компании о не разглашении, адреса к проектам предоставить немогу.

Сделаю качественно и в срок за умеренную плату и сотрудничество в дальнейшем.