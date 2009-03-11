zdv

Дмитрий Зиновьев zdv

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Web-программист. Опыт разработки в PHP/MySQL/JavaScript/DHTML более 3 лет.

Web-программист. Опыт разработки в PHP/MySQL/JavaScript/DHTML более 3 лет. В список проектов входит интернет магазины, блоги, форумы, социальные сети, сайты знакомств и трудоустройства. В виду политики компании о не разглашении, адреса к проектам предоставить немогу.

Сделаю качественно и в срок за умеренную плату и сотрудничество в дальнейшем.

  • Дизайн для студии дизайна интерьеров

    $500

    Нужна новая концепция дизайна для сайта in-design.com.ua. В прикрепленных файлах указаны требования и пожелания + дизайн действующих визиток. Работа будет состоять из 3 частей: - главная страница - остальная часть сайта - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен дизайн к сайту по трудоустройству

    Доброго времени суток! Нужен презентабельный, легкий для просмотра дизайн к сайту по трудоустройству http://ingek.com Ваши предложения, суммы, сроки и портфолио пишите в личку или на контакты, расположенные в моем профиле. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$480
10 баллов
11 лет назад
Дизайн для студии дизайна интерьеров
Сотрудничеством доволен
Очень понравилось сотрудничать с этим дизайнером! Внимательный к пожеланиям и последователен в работе с ТЗ. Все работы утверждались максимум в 2 итерации. Дизайн решение было очень креативным и приятно неожиданным, соответствующее всем изложенным требованиям (конечный пользователь, адаптивный, располагающий и др.) и цветовым ограничениям. Все сроки соблюдены. Рекомендую всем этого внимательного и креативного исполнителя!
Ответный отзыв
tianka
Ка 
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
$200
10 баллов
16 лет назад
Нужен дизайн к сайту по трудоустройству
Очень приятно было работать с Дмитрием. Хорошо сформулированное ТЗ, своевременная оплата. Дмитрий вдумчивый, корректный и надежный человек. С удовольствием приму участие в его новых проектах.
Дизайнер с работой справился просто Восхитительно!!! Результат превзошел все ожидания!!! Работа была выполнена в сроки, со вкусом, аккуратно и качественно!!! Всем рекомендую этого дизайнера!!! Рассчитываю сотрудничать и в дальнейшем!!!
Ответный отзыв