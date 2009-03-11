Нужен дизайн к сайту по трудоустройству

Дизайнер с работой справился просто Восхитительно!!! Результат превзошел все ожидания!!! Работа была выполнена в сроки, со вкусом, аккуратно и качественно!!! Всем рекомендую этого дизайнера!!! Рассчитываю сотрудничать и в дальнейшем!!!