Дизайн и верстка шаблона для сайта недвижимости

В общем стиле сайта сделать внутренние страницы по нашему пожеланию! обязательно обсуждение в скайпе задания. промежуточных результатов и т.д.... Страниц внутренних - около 6 со значительным изминением структуры... штук 20 +- только элементы добавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для компании недвижимости нужен редизайн существующего сайта.
Важно качество и короткие сроки.
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