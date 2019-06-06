Адаптивный лендинг с информацией о 7 программах лечения. Каждая программа - текст на примерно половину страницы А4. Форма заказа с выбором конкретной программы.
Дизайн сайтов45 заявок
Закрыт
6 лет назад
Адаптивный лендинг с информацией о 7 программах лечения. Каждая программа - текст на примерно половину страницы А4. Форма заказа с выбором конкретной программы.
Компания «Лада» управляет несколькими розничными магазинами, где продаются самые разные кухонные гарнитуры. Спрос на гарнитуры имеет нормальное распределение со средним значением 185 единиц в неделю и стандартным отклонением 50 единиц. Затраты на хранение одного гарнитура ...
Сайт на старом движке, около 200 страниц с контентом. Необходимо перенести контент на новый шаблон (купленный на themeforest) постранично, соблюдая структуру меню сайта.
Для компании недвижимости нужен редизайн существующего сайта. Важно качество и короткие сроки.