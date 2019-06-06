Компания «Лада» управляет несколькими розничными магазинами, где продаются самые разные кухонные гарнитуры. Спрос на гарнитуры имеет нормальное распределение со средним значением 185 единиц в неделю и стандартным отклонением 50 единиц. Затраты на хранение одного гарнитура ...