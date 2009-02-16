Дизайн для интернет-магазина

Необходимо разработать дизайн, внедрить в скрипт для Buxa. Требования к дизайну в переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует создание дизайна для интернет магазина по продаже кожаных, подарочных книг и сувенирной продукции.
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