Дизайн сайта интеллектуальных игр

Необходимо сделать дизайн сайта на основании информационной схемы (сетки с расположением графических элементов) для компании по разработке бассейнов. Оплата по Webmoney или картой Visa, MC Стучите сразу в аську с пометкой "о дизайне" 484-664-092
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется разработка дизайна сайта интеллектуальных игр.
Фиксированный макет, 960-998px.
Светлый, яркий, на белом фоне. Минимализм приветствуется.
Подробное ТЗ и тексты имеются.
В рамках конкурса нужно нарисовать главную страницу + 1 внутреннюю. Победитель конкурса отрисовывает еще 3-4 внутренних страницы. Работу на конкурс (нужно предоставить до 12 часов (по Москве) во вторник 17 февраля.
В предложении оставляйте ссылки на свои работы (не на всё портфолио), требуемого стиля.
Оплата до 150$ за конкурсные работы и до 300 за весь проект, через СБС или webmoney
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