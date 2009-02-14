Дизайн сайта интеллектуальных игр

# 1 — $

Добрый день.

Требуется разработка дизайна сайта интеллектуальных игр.

Фиксированный макет, 960-998px.

Светлый, яркий, на белом фоне. Минимализм приветствуется.

Подробное ТЗ и тексты имеются.

В рамках конкурса нужно нарисовать главную страницу + 1 внутреннюю. Победитель конкурса отрисовывает еще 3-4 внутренних страницы. Работу на конкурс (нужно предоставить до 12 часов (по Москве) во вторник 17 февраля.

В предложении оставляйте ссылки на свои работы (не на всё портфолио), требуемого стиля.

Оплата до 150$ за конкурсные работы и до 300 за весь проект, через СБС или webmoney