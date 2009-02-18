Диз для Joomla

$50
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок235 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен диз для движка Joomla.

Сайт для ателье моды. Примерно такой как на сайте joostina.ru

Joomla
15 лет назад
foter
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Vikkki
Org 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-4)
15 лет назад
$50
3 дня
Очень понравилось работать. Мы получили именно то, что хотели и в кратчайший срок. Рекомендуем!
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