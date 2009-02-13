Уважаемые дизайнеры! Нужно разработать дизайн для сайта организации, которая занимается проектированием и монтажем экономичных пожаро-охранных систем. Сайт будет информационный, содержание преимущественно текстовое. Внешний вид должен выглядеть строгим, показывать, что организация серьезная. Нужно разработать два макета - для ...
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Требуется дизайн сайта водоочистки (1 страница ), сверстанный в html + css
Дизайн достаточно стандартный: боковое дерево меню, шапка с логотипом и контактами и поиском, контакты и важные пункты меню дублируются в подвале. Фон - белый или светлый однотонный, логотип - вышлю.
Эскиз - в jpg
Бюджет - 3000 WMR (не больше)
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