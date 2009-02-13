Создание дизайна форума Invision Power Board

Хотелось бы заказать дизайн для форума IPB.

Тематика - Музыка, группа Ранетки (примеры сайтов группы www.ranetki.ru, ranetki.info)

Хотелось бы чтонибудь нежное в теплых и розовых тонах, (т.к. група для девочек), но не слишком чтобы резал глаза.

Кто и за сколько возьмёться?

Желательно люди с опытом - т.е. имеющимся портфолио для того чтобы оценить уже сделанные работы.

Ниже примерные дизайны форума

http://skripters.com/uploads/posts/2008-02/1203168243_myvalentineskin.jpg

http://skripters.com/uploads/posts/2008-09/thumbs/1220284478_pink.png

С уважением