Конкурс на дизайн.

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка143 просмотра
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#1$

Объявляется конкурс на разработку идеи визуализации и саму визуализацию социальной сети с сервисом создания вечеринок - нужно придумать прикольную идею визуализации и отрисовать ее. Тендер будет проходить в три этапа. Первый этап - необходимо предоставить портфолио и текстовое описание идей. Второй этап - выбранные исполнители отрисовывают по предложенным ими идеям главную страницу. Третий этап - участник, чья концепция победит на втором этапе отрисовывает весь оставшийся сайт.

Размер вознаграждения

За реализацию второго этапа - 5тр

За реализацию третьего этапа - по договоренности, ценник начинается с 10тр.

Итак, нужно придумать идею, быть готовым ее отрисовать, далее, если мы вас выбираем, отрисовать в течении недели, и далее, если ваша концепция побеждает, отрисовать весь сайт.

Информация о сайте

Сайт - социальная сеть с сервисом конструктора вечеринки.Сервис конструктора вечеринки заключается в том, что пользователь может создать на сайте свою вечеринку и пригласить друзей - он может указать название, дату, место, повод, описать событие, а так же пригласить на вечеринку друзей, отправив им приглашения в рамках сайта или емейлом.

Социальность портала заключается в том, что здесь пользователям доступны каталог мест,афиша событий, календарь общих праздников,сообщества - все эти разделы пополняются пользователями собственноручно.Плюс личное пространство пользователя, где он может размещать свои фотки,видео,записи в блоге, отслеживать обновления в читаемых сообществах, а так же у друзей.

Подробная структура и описание разделов будут предоставлены выбранным исполнителям.

Убедительная просьба - не писать в тему ответы типа +1, готов сделать и прочую шнягу.Такое читать не буду. Присылайте сразу идеи и портфолио на [email protected]

15 лет назад
archiewahwah
Wahwah 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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