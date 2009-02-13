Конкурс на дизайн.

Проект для дизайнеров испытывающих дифицит работы (внизу почему) Необходим легкий и красивый дизайн для файлообменника на финансовую тему. На главке нужна только форма с загрузками файла и ничего больше. По типу ya.ru . При скачивании файла ...
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Объявляется конкурс на разработку идеи визуализации и саму визуализацию социальной сети с сервисом создания вечеринок - нужно придумать прикольную идею визуализации и отрисовать ее. Тендер будет проходить в три этапа. Первый этап - необходимо предоставить портфолио и текстовое описание идей. Второй этап - выбранные исполнители отрисовывают по предложенным ими идеям главную страницу. Третий этап - участник, чья концепция победит на втором этапе отрисовывает весь оставшийся сайт.
Размер вознаграждения
За реализацию второго этапа - 5тр
За реализацию третьего этапа - по договоренности, ценник начинается с 10тр.
Итак, нужно придумать идею, быть готовым ее отрисовать, далее, если мы вас выбираем, отрисовать в течении недели, и далее, если ваша концепция побеждает, отрисовать весь сайт.
Информация о сайте
Сайт - социальная сеть с сервисом конструктора вечеринки.Сервис конструктора вечеринки заключается в том, что пользователь может создать на сайте свою вечеринку и пригласить друзей - он может указать название, дату, место, повод, описать событие, а так же пригласить на вечеринку друзей, отправив им приглашения в рамках сайта или емейлом.
Социальность портала заключается в том, что здесь пользователям доступны каталог мест,афиша событий, календарь общих праздников,сообщества - все эти разделы пополняются пользователями собственноручно.Плюс личное пространство пользователя, где он может размещать свои фотки,видео,записи в блоге, отслеживать обновления в читаемых сообществах, а так же у друзей.
Подробная структура и описание разделов будут предоставлены выбранным исполнителям.
Убедительная просьба - не писать в тему ответы типа +1, готов сделать и прочую шнягу.Такое читать не буду. Присылайте сразу идеи и портфолио на [email protected]
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