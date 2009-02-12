Отрисовать сайт

$400
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки1066 просмотров
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#1$

Необходимо нарисовать сайт для интернет телеканала.

ТЗ и вся небходимая информация по запросу.

Оставляйте сдесь любую информацию, ваши предложения скрыты от других пользователей.

Сайт который очень нравится http://fox.com

Немного инфы: сайт должен быть впечатляюще красивым, но при этом не портить юзабилити.

Всем зарание спасибо!

15 лет назад
dieforme
Apilen 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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