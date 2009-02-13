http://dle.net.ua/uploads/posts/1184174484_autolife_two.jpg - это шаблон.

Нужно нарисовать такой же кроме шапки! Можно без машин.

А шапку нужно сделать из одной фотки и логотипа одной конторы (я вам дам).

И надо пару вариантов шапки. Чтобы я выбрал потом какой из них верстать.