Шапка сайта

Дизайн должен состоять из 4 частей и вписыватся в таблицу из 4 ячеек: левая и правая по 150 пикс., вторая слева "резиновая", вторая справа может варьрироватья. Высота 130 пикс. С преобладанием зеленых и желтых тонов. ...
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Необходимо подредактировать шапку сайта: www.leadercommand.ru (в приложении исходник шапки)
- Убрать пиктограмки,
- добавить изображение земного шара (не карту, а стилизованне, такое металическое)
- убрать слова
сделать так чтобы на картинку наложились оба меню без проблем (в тех местах не должно быть изображений)
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