Добавить немного креатива .

Во вложении - структура главной страницы web-студии. Всё вроде на своих местах, акценты более менее расставлены так, как надо. Задача стоит показать, что студия существует давно и у нее богатый опыт... Но все кажется обычным. Дизайнер сделает из этого цветную правильную картинку, и только.

Задача:

- показать отрицательные моменты, если их видно уже на этой стадии работы

- можно и про положительные сказать, если они явные

- а главное - придумать какой-то "изюм" сюда. Хочется креатива добавить.

Ваши предложения/идеи пишите здесь, если нужно, я сам задам вопросы в приват. Не забывайте указывать и цены.

Если будут желающие бесплатно "подарить" мысль - буду благодарен!