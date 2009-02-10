Дизайн игрового портала

Дизайн сайтовЗакрыт44 заявки533 просмотра
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Делаем игровой портал. Срочно нужно сделать дизайн, фирменный стиль, подобрать цветовую гамму.

На данный момент есть три варианта верстки страниц (все три варианта предполагают Ajax, DHTML):

1. Выглядит как обычный сайт, слева и справа находятся блоки, на которых отображается различная информация, такая как топ игр, топ участников, новости и т.п.

При переходе по ссылкам, страница страница не не перезагружается, а в центр загружается необходимая страница.

2. Все то же самое что в первом варианте, но блоки могут сворачиваться в заголовок, панели с блоками могут раздвигаться, скрываться и разворачиваться.

3. Аналог рабочего стола в Windows/MacOS. Оконная система, построенная как обычный рабочий стол с ярлыками, стартовым меню, панелью задач и окнами.

Задача - разработать три варианта дизайна в соответствии с вышеперечисленными шаблонами. Цветовая гамма, логотип и оформление блоков и окон ложатся на плечи дизайнера.

Варианты дизайна должны быть в формате JPG в разрешении 1600/1200.

P.S: Отбор участников проекта будет очень жестким. В первую очередь будет рассматриваться портфолио. Во вторую - стоимость работы.

P.P.S: Только безопасная сделка!

15 лет назад
vr-soft
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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