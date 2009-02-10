Дизайн игрового портала

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Объявляется конкурс на создание дизайна сайта для фирмы, осуществляющей свою деятельность в сфере межличностных коммуникаций. Подробнее - в ТЗ. Необходим опыт в создании оригинальных, технологичных сайтов. Требования к дизайну- стильно, дорого, элитно.Рассчитано ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаем игровой портал. Срочно нужно сделать дизайн, фирменный стиль, подобрать цветовую гамму.
На данный момент есть три варианта верстки страниц (все три варианта предполагают Ajax, DHTML):
1. Выглядит как обычный сайт, слева и справа находятся блоки, на которых отображается различная информация, такая как топ игр, топ участников, новости и т.п.
При переходе по ссылкам, страница страница не не перезагружается, а в центр загружается необходимая страница.
2. Все то же самое что в первом варианте, но блоки могут сворачиваться в заголовок, панели с блоками могут раздвигаться, скрываться и разворачиваться.
3. Аналог рабочего стола в Windows/MacOS. Оконная система, построенная как обычный рабочий стол с ярлыками, стартовым меню, панелью задач и окнами.
Задача - разработать три варианта дизайна в соответствии с вышеперечисленными шаблонами. Цветовая гамма, логотип и оформление блоков и окон ложатся на плечи дизайнера.
Варианты дизайна должны быть в формате JPG в разрешении 1600/1200.
P.S: Отбор участников проекта будет очень жестким. В первую очередь будет рассматриваться портфолио. Во вторую - стоимость работы.
P.P.S: Только безопасная сделка!
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