# 1 — $

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Объявляется конкурс на создание дизайна сайта для фирмы, осуществляющей свою деятельность в сфере межличностных коммуникаций. Подробнее - в ТЗ.

Необходим опыт в создании оригинальных, технологичных сайтов.

Требования к дизайну- стильно, дорого, элитно.Рассчитано на аудиторию - выше среднего класса.

Присылайте макеты первой страницы. С победителем конкурса будем работать дальше по этому проекту, так, что мне нужен полноценный web-программи

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО - ПО СОГЛАСОВАНИЮ