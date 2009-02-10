Дизайн сайта

$200
Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки833 просмотра
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#1$

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Объявляется конкурс на создание дизайна сайта для фирмы, осуществляющей свою деятельность в сфере межличностных коммуникаций. Подробнее - в ТЗ.

Необходим опыт в создании оригинальных, технологичных сайтов.

Требования к дизайну- стильно, дорого, элитно.Рассчитано на аудиторию - выше среднего класса.

Присылайте макеты первой страницы. С победителем конкурса будем работать дальше по этому проекту, так, что мне нужен полноценный web-программи

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО - ПО СОГЛАСОВАНИЮ

Дизайн сайта
15 лет назад
Masha
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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