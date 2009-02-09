Дизайн для сайта Туристической компании.

Требуется создать дизайн сайта для ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ, основная мысль изложена дрожащей рукой в прикрепленном рисунке. (варианты кнопок по верху и левому блоку будут чуть позже - выбранному исполнителю - т.е. мышей рисовать не надо, место ...
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Необходимо сделать дизайн для турагенства. Дизайн должен быть в стиле старинной карты, свитки и прочая аналогичная хрень. Шапка навигационные блоки и рамки для баннеров. С сайтом Вы можете ознакомиться по адресу vip.entravel.ru. Он на стадии программирования. А ты должен реализовать нужный дизайн. Удачи! Необходимо портфолио желательно с аналогичными работами... Писать только в скайп. Kubert место жительства Россия, москва... Думаю найдете... Так же пишите свою цену.
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