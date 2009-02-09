Дизайн для сайта Туристической компании.

Необходимо сделать дизайн для турагенства. Дизайн должен быть в стиле старинной карты, свитки и прочая аналогичная хрень. Шапка навигационные блоки и рамки для баннеров. С сайтом Вы можете ознакомиться по адресу vip.entravel.ru. Он на стадии программирования. А ты должен реализовать нужный дизайн. Удачи! Необходимо портфолио желательно с аналогичными работами... Писать только в скайп. Kubert место жительства Россия, москва... Думаю найдете... Так же пишите свою цену.