Дизайн для сайта Туристической компании.

Дизайн сайтовЗакрыт55 заявок492 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать дизайн для турагенства. Дизайн должен быть в стиле старинной карты, свитки и прочая аналогичная хрень. Шапка навигационные блоки и рамки для баннеров. С сайтом Вы можете ознакомиться по адресу vip.entravel.ru. Он на стадии программирования. А ты должен реализовать нужный дизайн. Удачи! Необходимо портфолио желательно с аналогичными работами... Писать только в скайп. Kubert место жительства Россия, москва... Думаю найдете... Так же пишите свою цену.

15 лет назад
BossSite
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта туркомпании

    Требуется создать дизайн сайта для ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ, основная мысль изложена дрожащей рукой в прикрепленном рисунке. (варианты кнопок по верху и левому блоку будут чуть позже - выбранному исполнителю - т.е. мышей рисовать не надо, место ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется создать дизайн сайта, основная мысль изложена дрожащей рукой в прикрепленном рисунке. Как ориентир в движении дизайнерской мысли можно посмотреть вот эти сайты: podvodu.ru/index.php и exotictime.ru Необходимо сделать главную страницу и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта-каталога

    Необходим дизайн для сайта-каталога мебельной фурнитуры(кухни, полки, шкафы, ручки....). Будет всего 4 вида страниц, причём перечень товаров, меню, "шапка" с логотипом и фоном будут стандартны. Структура страниц лежит в прикреплённом файле. Дизайн должен быть в ярких, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна вёрстка под prestashop или магазин под ключ.

    Здравствуйте, нужна вёрстка и дизайн для движка prestashop. Либо достаточно простой но функциональный интернет-магазин под ключь (никаких особых возможностей не нужно, поэтому можно брать готовые цмс). Интересует цена! Есть несколько заказов. Предлагайте, пожалуста!

    Prestashop
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $100

    Дизайн нужен очень красивый. Бюджет 100$. Кто за 100$ не работает в полную силу, прошу не отписываться. Нарисовать нужно срочно. Мне в аську не писать. Спасибо.

    Дизайн сайтов82 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-магазина

    Дизайн сайта интернет-магазина. Требуется разработчик, который также качественно рисует логотипы и flash-анимацию. Уровень прорисовки элементов, фотографий, иконок не ниже следующий сайтов: www.hobbyshop.com.ua www.macik.com.ua http://hainantravel.ru/ Цветовая гамма - теплые оттенки спектра. ориентирваться на движок joomla + virtuemart

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дороботка дизайна существующего сайта

    Есть сайт www.info-port.net Необходимо сделать небольшой редизайн даного сайта, чтобы выглядел "почеловечнее" :). Дизайн сайта должен быть простым, но привязываться к чему то уже созданному в данной области нет желания. С другой стороны, рассмотрим вопрос сотрудничества по созданию ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад