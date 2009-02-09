Создание сайта

Дизайн нужен очень красивый. Бюджет 100$. Кто за 100$ не работает в полную силу, прошу не отписываться. Нарисовать нужно срочно. Мне в аську не писать. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем web-дизайнера для создания сайта.
506-25-28 моб.
Леонид
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