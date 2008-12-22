Создание дизайна интернет-магазина

$150
Дизайн сайтовЗакрыт78 заявок641 просмотр
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Сделать новый дизайна для нашего интернет магазина по продаже электроинструмента и садовой техники. За основу цветового оформления взять сайт www.prodgy.ru.

Допускается частичное изменение цветов и верхней шапки.

Логотип должен остаться неизменным.

Требования.

1. Дизайн главной страницы сайта

2. Дизайн карточки товара.

Основные блоки на главной странице.

1. Каталог с разделами товаров

2. Новости

3. Статьи

4. Новинки товара

5. Проводимые акции

6. Поиск товара

7. Блок с контактами

8. Корзина

Бюджет не определен. Так что жду предложение по бюджету.

15 лет назад
viplom
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Dam1an
Design 
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
31 отзыв(-1)
15 лет назад
$150
7 дней
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