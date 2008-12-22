Создание дизайна интернет-магазина

Требуется нарисовать шапку для wordpress темплейта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать новый дизайна для нашего интернет магазина по продаже электроинструмента и садовой техники. За основу цветового оформления взять сайт www.prodgy.ru.
Допускается частичное изменение цветов и верхней шапки.
Логотип должен остаться неизменным.
Требования.
1. Дизайн главной страницы сайта
2. Дизайн карточки товара.
Основные блоки на главной странице.
1. Каталог с разделами товаров
2. Новости
3. Статьи
4. Новинки товара
5. Проводимые акции
6. Поиск товара
7. Блок с контактами
8. Корзина
Бюджет не определен. Так что жду предложение по бюджету.
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