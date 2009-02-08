# 1 — $

Нужно сделать хейдж(шапку)для сайта нашего агенства недвижимости.

Подробное техническое задание можно скачать.

http://depositfiles.com/files/jcj1kvsi0

Тем кто сегодня пришлёт набросок который нам понравится,сегодня уже сможет получить

аванс-бонус 10$ на Webmoney.

После окончание работы вам будет переведена вся сумма указанная в бюджете,после чего вы высылаете PSD-исходник.

E-mail для связи: [email protected]