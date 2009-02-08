Дизайн двух страниц

Привет всем! Внимание! Это КОНКУРС! Нужно создать дизайн для будущего Интернет магазина. Магазин будет продавать телефоны всех видов! Название магазина shoppingplus.com.ua (SHOPPING +) Дизайн должен быть ярким и светлым! Нужно придумать логотип Дизайн сайта ( Шапка будет FLASH!) Если нам понравится работа, то ...