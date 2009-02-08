Дизайн двух страниц

Нужно разработать дизайн сайта и разработать движок сайта под ключ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн и верстку двух страниц на основе макетов (в приложении). На данном этапе имеется Flash, которая будет размещена на первой странице.
Верстка на 1c- Битрикс.
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