Шапка для сайта.

$15
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок268 просмотров
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Требуется нарисовать шапку для wordpress темплейта

15 лет назад
maxxz
Гость 
42 годаБеларусь
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
kriona
Карина 
39 летМолдова
18 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$40
2 дня
Все было сделано на высшем уровне. Учтены все пожелания, чувствуется профессионализм и отвественность. С Кариной приятно работать. Надеемся на сотрудничество в дальнейшем.
Отличный заказчик, который четко ставит цели и знает что хочет получить в результате. Было приятно работать и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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