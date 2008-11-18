Добрый день! Требуется настроить рекламную компанию в Я.Директе. Пока планируется создание рекламной компании по одному-двум ключевым словам. Регион Москва, Россия. Так же нормально настроить ключевые цели в метрике под рекламную компанию. Жду предложений по цене в личку. Сразу ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработать магазин на движке ShopScript PRO Знание движка обязательно. Срок исполнения 1 неделя. Оплата по результату. ТЗ во вложении Ваши предложения или сюда или на [email protected]Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $150
Сделать новый дизайна для нашего интернет магазина по продаже электроинструмента и садовой техники. За основу цветового оформления взять сайт www.prodgy.ru. Допускается частичное изменение цветов и верхней шапки. Логотип должен остаться неизменным. Требования. 1. Дизайн главной страницы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Требуется повысить тИц сайта www.prisposoba.ru Прогнать по каталогам и доскам объявлений (рабочим), обмен ссылками и т.д. Оплата по договоренности. Жду предложенийПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$14
10 баллов
3 года назад
Задача поставлена четко, в процессе всегда на связи, необходимые действия по сайту, для выполнения поставленной задачи, выполнял оперативно. Приятно сотрудничать. Оплата своевременная.
Ответный отзыв
С Я.Директом я сталкиваюсь в первый раз. Исполнителя выбирал по интуиции. Как же я был рад, что попал в "десятку" с первого раза. Андрей великолепный мастер своего дела. Отличный подход к своим клиентам. Сразу видно, руку профессионала в своем деле. Идеальное выполнение поставленной задачи. Каждый свой шаг и решение, Андрей согласовывал со мной. Давал нужные и правильные советы. Помог оптимизировать сайт под рекламную компанию, чтобы реклама была эффективна. Все рассказал и показал на примерах, как правильно и эффективно вести рекламную компанию. Все объяснил на "пальцах", за что ему огромное спасибо. Это пожалуй, один из исполнителей, который не будет тратить ваши рекламные средства в пустую. Он проведет полную оптимизацию рекламной компании, добиваясь больших показов за наименьший бюджет. Если кто-то сомневается, кого же выбрать для настройки своей рекламной компании. Говорю сразу. Выбрав Андрея - вы не прогадаете. С Андреем я сотрудничаю посей день. Андрей, спасибо Вам большое!!!
$80
10 баллов
12 лет назад
Чётко и ясно объяснил, что нужно исправить. Хочется, чтобы такие Заказчики работали только со мной))) Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Работал с Ильей по своему сайту. Нужны были доработки по движку для дальнейшего SEO продвиджения. Отличное Веб-программирование. Работу сделал на все 10 баллов и в сжатые сроки. Теперь постоянно с ним сотрудничаем и надеюсь что это сотрудничество будет долгим и успешным. Всем рекомендую.