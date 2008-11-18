viplom

Евгений Ломовских viplom

 
41 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка рекламной кампании в Я.Директе

    Добрый день! Требуется настроить рекламную компанию в  Я.Директе. Пока планируется создание рекламной компании по одному-двум ключевым словам. Регион Москва, Россия.  Так же нормально настроить ключевые цели в метрике под рекламную компанию. Жду предложений по цене в личку. Сразу ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание дизайна интернет-магазина

    $150

    Сделать новый дизайна для нашего интернет магазина по продаже электроинструмента и садовой техники. За основу цветового оформления взять сайт www.prodgy.ru. Допускается частичное изменение цветов и верхней шапки. Логотип должен остаться неизменным. Требования. 1. Дизайн главной страницы ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Повышение тИц

    Добрый день! Требуется повысить тИц сайта www.prisposoba.ru Прогнать по каталогам и доскам объявлений (рабочим), обмен ссылками и т.д. Оплата по договоренности. Жду предложений

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
ndreu062
Андрей 
60 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
3 года назад
Настройка рекламной кампании в Я.Директе
Задача поставлена четко, в процессе всегда на связи, необходимые действия по сайту, для выполнения поставленной задачи, выполнял оперативно. Приятно сотрудничать. Оплата своевременная.
С Я.Директом я сталкиваюсь в первый раз. Исполнителя выбирал по интуиции. Как же я был рад, что попал в "десятку" с первого раза. Андрей великолепный мастер своего дела. Отличный подход к своим клиентам. Сразу видно, руку профессионала в своем деле. Идеальное выполнение поставленной задачи. Каждый свой шаг и решение, Андрей согласовывал со мной. Давал нужные и правильные советы. Помог оптимизировать сайт под рекламную компанию, чтобы реклама была эффективна. Все рассказал и показал на примерах, как правильно и эффективно вести рекламную компанию. Все объяснил на "пальцах", за что ему огромное спасибо. Это пожалуй, один из исполнителей, который не будет тратить ваши рекламные средства в пустую. Он проведет полную оптимизацию рекламной компании, добиваясь больших показов за наименьший бюджет. Если кто-то сомневается, кого же выбрать для настройки своей рекламной компании. Говорю сразу. Выбрав Андрея - вы не прогадаете. С Андреем я сотрудничаю посей день. Андрей, спасибо Вам большое!!!
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ArtKiev
Илья 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Небольшая доработка ShopScript PRO
Чётко и ясно объяснил, что нужно исправить. Хочется, чтобы такие Заказчики работали только со мной))) Всем рекомендую!
Работал с Ильей по своему сайту. Нужны были доработки по движку для дальнейшего SEO продвиджения. Отличное Веб-программирование. Работу сделал на все 10 баллов и в сжатые сроки. Теперь постоянно с ним сотрудничаем и надеюсь что это сотрудничество будет долгим и успешным. Всем рекомендую.
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