Добрый день! Нужен человек, который настроит рекламную компанию для нашего сайта https://xn----8sbf4ablldebjoew.xn--p1ai/. Жду ваши предложения.
Настройка рекламной кампании в Я.Директе
Добрый день!
Требуется настроить рекламную компанию в Я.Директе. Пока планируется создание рекламной компании по одному-двум ключевым словам. Регион Москва, Россия.
Так же нормально настроить ключевые цели в метрике под рекламную компанию.
Жду предложений по цене в личку.
Сразу сообщу, что ищем человека, который пока только настроит, одну компанию. Объяснит и покажет все на пальцах. Скорее всего будем и сотрудничать и дальше. Хотелось бы пока вникнуть и понимать как что там работает.
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