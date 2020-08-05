Настройка рекламной кампании в Я.Директе

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен7 заявок397 просмотров

Добрый день!

Требуется настроить рекламную компанию в  Я.Директе. Пока планируется создание рекламной компании по одному-двум ключевым словам. Регион Москва, Россия. 

Так же нормально настроить ключевые цели в метрике под рекламную компанию.

Жду предложений по цене в личку.

Сразу сообщу, что ищем человека, который пока только настроит,  одну компанию. Объяснит и покажет все на пальцах. Скорее всего будем и сотрудничать и дальше. Хотелось бы пока вникнуть и понимать как что там работает.

5 лет назад
viplom
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ndreu062
Андрей 
62 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$14
3 дня
С Я.Директом я сталкиваюсь в первый раз. Исполнителя выбирал по интуиции. Как же я был рад, что попал в "десятку" с первого раза. Андрей великолепный мастер своего дела. Отличный подход к своим клиентам. Сразу видно, руку профессионала в своем деле. Идеальное выполнение поставленной задачи. Каждый свой шаг и решение, Андрей согласовывал со мной. Давал нужные и правильные советы. Помог оптимизировать сайт под рекламную компанию, чтобы реклама была эффективна. Все рассказал и показал на примерах, как правильно и эффективно вести рекламную компанию. Все объяснил на "пальцах", за что ему огромное спасибо. Это пожалуй, один из исполнителей, который не будет тратить ваши рекламные средства в пустую. Он проведет полную оптимизацию рекламной компании, добиваясь больших показов за наименьший бюджет. Если кто-то сомневается, кого же выбрать для настройки своей рекламной компании. Говорю сразу. Выбрав Андрея - вы не прогадаете. С Андреем я сотрудничаю посей день. Андрей, спасибо Вам большое!!!
Задача поставлена четко, в процессе всегда на связи, необходимые действия по сайту, для выполнения поставленной задачи, выполнял оперативно. Приятно сотрудничать. Оплата своевременная.

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