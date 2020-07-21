Реклама на рынок Германии (Гугд адвордс + фейсбук)

Необходимо настроить таргетированную рекламу fb+insta в сфере продажи бассейнов (будем продавать композитные и бетонные бассейны – НЕ надувные и НЕ каркасные!), желателен опыт в этой сфере, готов современный продающий лендинг, который очень поможет сделать результаты ...