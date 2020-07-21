Реклама на рынок Германии (Гугд адвордс + фейсбук)

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок413 просмотров

Необходимо провести аудит существующей РК и донастроить ее.

Настроить ремаркетинг и связать с Фейсбук.

Настройка целей для отслеживания конверсий - обязательна.

Тематика - окна ПВХ

сайт - fenstiger.de

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
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Заявки фрилансеров

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