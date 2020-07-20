Настройка рекламы в Google Adwords и Яндекс Дирек

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Закрыт19 заявок634 просмотра

Есть работающая компания в Директе, но некоторые запросы утратили свою актуальность + не везде есть товарные изображения.

Подключить турбостраницы.

Ниша узкая, запросов не много.

Требуется, сбор СЯ, минус слов, настройка РСЯ+Директ+Google adwords

Так же необходимо настроить ретаргетинг и автотаргетинг, выставить цели

Google Ads
5 лет назад
guest_15945806225118
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