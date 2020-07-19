Настроить таргетированную рекламу дл Вк

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок489 просмотров

Здравствуйте ! требуется таргетолог (специалист по тагргетированной рекламе в  Вк. Занимаемся производством и продажей  женской одежды. Шьём по индивидуальным меркам.

Ищем ответственного таргетолога на удаленную работу, с успешным опытом в настройке таргетированной рекламы в Вк, для  магазина женской одежды

Обязанности:

- Создание, настройка и ежедневный контроль рекламных кампаний 

- Аналитика рекламных кампаний, корректировка стратегии, оптимизация расходов;

- Высокая эффективность и желание достигать результатов;

- Составление стратегии продвижения на месяц-два-три.

- Подготовка отчетов по проделанной работе;

5 лет назад
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