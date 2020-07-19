Необходимо настроить таргетированную рекламу fb+insta в сфере продажи бассейнов (будем продавать композитные и бетонные бассейны – НЕ надувные и НЕ каркасные!), желателен опыт в этой сфере, готов современный продающий лендинг, который очень поможет сделать результаты ...
Настроить таргетированную рекламу дл Вк
Здравствуйте ! требуется таргетолог (специалист по тагргетированной рекламе в Вк. Занимаемся производством и продажей женской одежды. Шьём по индивидуальным меркам.
Ищем ответственного таргетолога на удаленную работу, с успешным опытом в настройке таргетированной рекламы в Вк, для магазина женской одежды
Обязанности:
- Создание, настройка и ежедневный контроль рекламных кампаний
- Аналитика рекламных кампаний, корректировка стратегии, оптимизация расходов;
- Высокая эффективность и желание достигать результатов;
- Составление стратегии продвижения на месяц-два-три.
- Подготовка отчетов по проделанной работе;
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