Настройка таргетированной рекламы fb+insta

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок671 просмотр

Необходимо настроить таргетированную рекламу fb+insta в сфере продажи бассейнов (будем продавать композитные и бетонные бассейны – НЕ надувные и НЕ каркасные!), желателен опыт в этой сфере, готов современный продающий лендинг, который очень поможет сделать результаты в данной рекламной компании, (будем лить на ленд и лид формы, параллельно упаковываем акк в инсте и будем пробовать лить трафик туда)

ВАЖНО!!! В вашем предложении пришлите стоимость настройки и ведения РК, а так же кейсы и ОБЯЗАТЕЛЬНО примеры креативов в вашем исполнении (P.S. опыт в сфере продажи бассейнов будет огромным плюсом)

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