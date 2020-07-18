Для РСЯ необходимо собрать ключевые слова -целевые, теплые, другие бренды, трехсловники. На один товар. P.S. Не для поиска а именно для РСЯ.
Настройка таргетированной рекламы fb+insta
Необходимо настроить таргетированную рекламу fb+insta в сфере продажи бассейнов (будем продавать композитные и бетонные бассейны – НЕ надувные и НЕ каркасные!), желателен опыт в этой сфере, готов современный продающий лендинг, который очень поможет сделать результаты в данной рекламной компании, (будем лить на ленд и лид формы, параллельно упаковываем акк в инсте и будем пробовать лить трафик туда)
ВАЖНО!!! В вашем предложении пришлите стоимость настройки и ведения РК, а так же кейсы и ОБЯЗАТЕЛЬНО примеры креативов в вашем исполнении (P.S. опыт в сфере продажи бассейнов будет огромным плюсом)
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