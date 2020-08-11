Оптимизация ставок в Яндекс Директ и создание новых объявлений

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен9 заявок403 просмотра

Задача провести оптимизацию готовых РК в Яндекс Директе и Google Ads, выполнять ситуативные поручения маркетолога относительной кампаний в течение двух недель

Время: с момента запуска до конца июля

По итогу - мини отчет (установленный формат, расходы - лиды), выводы, написание регламента проекта с рекомендациями на август.

Проект "Полимер"

Задача разовая

Google Ads
5 лет назад
aguru_studio
Евгений 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

elena-koloskova
Елена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$35
14 дней
Escrow
Все четко! Все довольны работой
Спасибо за продуктивную работу! Буду рада сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Николай
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Аня
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Артем
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
25 отзывов
5 лет назад
elena-koloskova
Елена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Ярослав
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад