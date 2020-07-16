Настроить Гугл аналитикс и Яндекс Метрика с целями по ТЗ

$10
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Завершен3 заявки329 просмотров

Нужно настроить аналитики с целями согласно ТЗ. 

5 лет назад
sp_29
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

papko-irina
Ирина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Ирина очень быстро справилась с задачей, рекомендуем!
Четкое ТЗ и своевременная обратная связь.

Заявки фрилансеров

Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
13 отзывов
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
papko-irina
Ирина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад