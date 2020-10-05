Настройка рекламы Директ и Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен33 заявки580 просмотров

Требуется настроить рекламные кампании для направления "Медицина". Возможно постоянное сотрудничество по ведению кампаний.

Google Ads
5 лет назад
onesiter
Татьяна 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
23 дня назад
5 лет назад
$180
10 дней
Escrow
Хороший специалист, будем сотрудничать дальше
Всё хорошо :-) Работаем

Заявки фрилансеров

Людмила
 
69 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Людмила
 
68 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Камалов
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгени
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
54 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Светлана
 
51 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
день назад
18 отзывов
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Татьяна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
90 отзывов
5 лет назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
25 отзывов
5 лет назад
Ярослав
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
39 отзывов
5 лет назад
Алеся
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
23 дня назад
5 лет назад
Артем
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Максим
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 отзывов
5 лет назад
Артем
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
27 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
#1
Контекстная реклама
Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
5 лет назад
Ігор
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 отзывов
5 лет назад
Олег
 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
54 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Контекстная реклама
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад