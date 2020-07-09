По ТЗ клиента.
Лид в заказ (лидогенерация)
О товаре.
Диван-лежанка для собак фото товара прилагаю. Фиксированная цена товара 3500р (доставка и сборка по мск (зоны доставки) входит в стоимость)
На данном этапе создаются три тестовых товара для создания материала (фото,видео) для лендинга. (есть возможность поучаствовать в создании дизайна и фото,видеосьёмке, бюджет на дизайн 15к (верстаем самостоятельно), на съёмку и обработку 15к, или просто скорректировать (дать рекомендации к тз, прототипу, дизайну).
Требуется реклама с оплатой за лид в заказ. Уложиться в 500р включая "коллцентр" приём заказа на Вашей стороне. Обьёмы до 100 шт. в месяц протестировать на Москве, если заходит расширяем на города миллионники (до 500 шт. в месяц).
Готовы к предоплате 50к за лиды по договору с компанией (с репутацией) по счету или по "безопасной сделке" до 5к с фрилансерами.
Заявки фрилансеров
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