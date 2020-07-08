Настроить рекламу в Гугл Адвордс и создать целевую страницу

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Завершен1 заявка236 просмотров

Настроить рекламу в Гугл Адвордс и создать целевую страницу для сайта.

5 лет назад
svetlana_dom
Саенко 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

andstrelec
Андрей 
43 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$650
14 дней
Я очень довольна нашим сотрудничеством с Андреем. Работа была выполнена полностью и в срок. Что еще меня очень радует - Андрей всегда на связи, всегда отвечает на все вопросы: быстро и по существу. Так что, если вам необходимо настроить рекламную компанию - искренне рекомендую Андрея и его команду.
Света, благодарю Вас за отзыв! Рад нашему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

andstrelec
Андрей 
43 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад