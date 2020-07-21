Яндекс.Директ1. заголовки объявлений не соответсвуют ключам 2. в рся фото отклонены модератором 3. зачем то шаблоны сделаны в объявлениях с одним ключом, нет смысла в этом никакого. они не для этого созданы ...
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