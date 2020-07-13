Аудит сайта и рекламы Google Ad

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Закрыт23 заявки542 просмотра

Здравствуйте. Меня зовут Влада, у меня есть магазин одежды для младенцев leleka.store 

Мне нужна консультация (аудит) моей рекламной кампании в Google Adwords и сайта. 

Проблема состоит сейчас в том, что люди переходят на сайт, но не заказывают. Очень мало открывают страничку товара. 

По данным вебвизора происходит обычно так - человек кликает по рекламе, заходит на сайте, пролистывает вниз и(или) переходит по 1-2 категории и выходит. Т.е. слив происходит на этом этапе, даже не доходя до страницы товара.  

Моя ЦА заходит в основном с телефона, с компьютера очень мало заходов, поэтому, пожалуйста смотрите сайт тоже с телефона. 

Реклама запущена 9 июля. За 5 дней такие показатели (всего):

Показы - 15 333

Клики - 467  

За сегодня, когда уже максимально сузили ключевики и расширили минус-слова (чтобы были наиболее релевантные запросы ):

Показы - 170

Клики - 28

Пожалуйста пишите стоимость. 

Благодарю за внимание!

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