Нужен одностраничник для шиномонтажа. Цель сайта - точка на яндекс картах, гео реклама в Директе.
Аудит сайта и рекламы Google Ad
Здравствуйте. Меня зовут Влада, у меня есть магазин одежды для младенцев leleka.store
Мне нужна консультация (аудит) моей рекламной кампании в Google Adwords и сайта.
Проблема состоит сейчас в том, что люди переходят на сайт, но не заказывают. Очень мало открывают страничку товара.
По данным вебвизора происходит обычно так - человек кликает по рекламе, заходит на сайте, пролистывает вниз и(или) переходит по 1-2 категории и выходит. Т.е. слив происходит на этом этапе, даже не доходя до страницы товара.
Моя ЦА заходит в основном с телефона, с компьютера очень мало заходов, поэтому, пожалуйста смотрите сайт тоже с телефона.
Реклама запущена 9 июля. За 5 дней такие показатели (всего):
Показы - 15 333
Клики - 467
За сегодня, когда уже максимально сузили ключевики и расширили минус-слова (чтобы были наиболее релевантные запросы ):
Показы - 170
Клики - 28
Пожалуйста пишите стоимость.
Благодарю за внимание!
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