Аудит сайта и рекламы Google Ad

Здравствуйте. Меня зовут Влада, у меня есть магазин одежды для младенцев leleka.store

Мне нужна консультация (аудит) моей рекламной кампании в Google Adwords и сайта.

Проблема состоит сейчас в том, что люди переходят на сайт, но не заказывают. Очень мало открывают страничку товара.

По данным вебвизора происходит обычно так - человек кликает по рекламе, заходит на сайте, пролистывает вниз и(или) переходит по 1-2 категории и выходит. Т.е. слив происходит на этом этапе, даже не доходя до страницы товара.

Моя ЦА заходит в основном с телефона, с компьютера очень мало заходов, поэтому, пожалуйста смотрите сайт тоже с телефона.

Реклама запущена 9 июля. За 5 дней такие показатели (всего):

Показы - 15 333

Клики - 467

За сегодня, когда уже максимально сузили ключевики и расширили минус-слова (чтобы были наиболее релевантные запросы ):

Показы - 170

Клики - 28

Пожалуйста пишите стоимость.

Благодарю за внимание!