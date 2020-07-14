Провести аудит контестной рекламы и настроить ее далее

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  2. Контекстная реклама
Закрыт34 заявки485 просмотров

Привет!Нужно провести аудит рекламной кампании и по ее итогам настроить контекст.Напишите вашу стоимость за настройку яндекс директ/гугл эдвордсАудит РК желательно провести бесплатно, на его основании проводим отбор исполнителя.

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