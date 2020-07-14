Настроить google shopping, analytics, цели и связать с Google Ads

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Закрыт6 заявок406 просмотров

Нужно настроить google shopping для сайта https://welldone.solutions/

Создать кампанию в Google Ads, настроить цели в Google Analytics, связать сервисы между собой.

Google Ads
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