Нужен одностраничник для шиномонтажа. Цель сайта - точка на яндекс картах, гео реклама в Директе.
Настроить google shopping, analytics, цели и связать с Google Ads
Нужно настроить google shopping для сайта https://welldone.solutions/
Создать кампанию в Google Ads, настроить цели в Google Analytics, связать сервисы между собой.
Заявки фрилансеров
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