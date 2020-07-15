Задача по контекстной рекламе для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт32 заявки639 просмотров

У нас сделана рекламная кампания. Но с течением времени ассортимент изменился, что-то появилось в наличии, что-то ушло из наличия. Также собран список ссылок на страницы сайта, на которых есть в наличии товар. Нужно сопоставить ссылки на сайт и текущие рекламные кампании. И выявить, на какие ссылки рекламных кампаний нет. Далее нужно будет создать рекламные кампании, но это уже отдельная задача. По оплате хотелось бы договориться на почасовую. Просьба указать в комментарии желаемую почасовую ставку и есть ли возможность долгосрочного сотрудничества.

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eeepetrov
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