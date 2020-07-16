Нужен одностраничник для шиномонтажа. Цель сайта - точка на яндекс картах, гео реклама в Директе.
Создание компании в Яндекс Директ и РСЯ
Требуется создать рекламную компанию с конкурентными объявлениями в Яндекс Директ. Слова средне и низкочастотные.
Тематика - 1С. Более подробно опишу при начале работы.
Внимание - оплата безналом. То есть у вас должно быть ИП или ООО.
Готов рассмотреть дальнейшее ведение ведение рекламной компании
Заявки фрилансеров
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