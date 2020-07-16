Создание компании в Яндекс Директ и РСЯ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт20 заявок473 просмотра

Требуется создать рекламную компанию с конкурентными объявлениями в Яндекс Директ. Слова средне и низкочастотные.

Тематика - 1С. Более подробно опишу при начале работы.

Внимание - оплата безналом. То есть у вас должно быть ИП или ООО.

Готов рассмотреть дальнейшее ведение ведение рекламной компании

5 лет назад
goodleon69
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