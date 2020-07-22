Яндекс Директ консультация

Добрый день

Нужно по скайпу показать мне как делать это:

- Сделать доступ к аудитории ретаргета в другой акк

- Создать на эту аудиторию ретаргета кампанию к другом рек. кабинете

(объяснять тонкости настройки р. кампании не надо, надо просто показать куда нажимать, чтобы реклама крутилась на аудиторию, собранную в другом аккаунте - все доступы есть)

Время 15-30 минут

500 рублей