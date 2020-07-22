Яндекс Директ консультация

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$7
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен2 заявки343 просмотра

Добрый день

Нужно по скайпу показать мне как делать это:

- Сделать доступ к аудитории ретаргета в другой акк

- Создать на эту аудиторию ретаргета кампанию к другом рек. кабинете

(объяснять тонкости настройки р. кампании не надо, надо просто показать куда нажимать, чтобы реклама крутилась на аудиторию, собранную в другом аккаунте - все доступы есть)

Время 15-30 минут

500 рублей

5 лет назад
bigkir
Кирилл 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

grand16121980
Андрей 
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$7
1 день
Escrow
Спасибо!
Отличный коммуникабельный заказчик. Поговорили, обсудили 10 минут и сразу оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

grand16121980
Андрей 
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 отзывов
5 лет назад