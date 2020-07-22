Добрый день! Нужен человек, который настроит рекламную компанию для нашего сайта https://xn----8sbf4ablldebjoew.xn--p1ai/. Жду ваши предложения.
Яндекс Директ консультация
Добрый день
Нужно по скайпу показать мне как делать это:
- Сделать доступ к аудитории ретаргета в другой акк
- Создать на эту аудиторию ретаргета кампанию к другом рек. кабинете
(объяснять тонкости настройки р. кампании не надо, надо просто показать куда нажимать, чтобы реклама крутилась на аудиторию, собранную в другом аккаунте - все доступы есть)
Время 15-30 минут
500 рублей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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