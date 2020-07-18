Скрипт для работы

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка247 просмотров

Нужен скрипт,

который работает на сайте фриланса.

Этот скрипт должен скидывать автоматическое предложение о работе,

после того заказчик разместит свое предложение на сайте.

Раздел сайта - Настройка контекстной рекламы.

Работу данных скриптов можно наблюдать на всех сайтах фриланса.

Готов купить данный скрипт, сразу пишите цену.

5 лет назад
yuridmitruc
40 лет
6 лет в сервисе
Был
21 день назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов(-1)
5 лет назад