Нужен мастер продвижения в Avito

Добрый день! У нас магазин на Авито. Около 700 объявлений по всей России. Нужно проанализировать конкурентов, понять какими способами можно вывести наши объявления в топ (хотя у нас все объявления хорошо наполнены). Очень пригодился бы тот, кто знает все секреты робота Авито, по каким алгоритмам он работает и как понимает какое объявления поднять выше (наполненность объявлений, соответствие запросу, поведенческие, дата создания объявления и т.д.). Нужно будет провести аналитику, дать отчёт по ней, показать и рассказать, составить план действий, настроить все объявления или принять иные действия, для того, чтобы порвать всех наших конкурентов!

Оплата по договорённости, поэтапная.