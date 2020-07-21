Нужен мастер продвижения в Avito

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки360 просмотров

Добрый день! У нас магазин на Авито. Около 700 объявлений по всей России. Нужно проанализировать конкурентов, понять какими способами можно вывести наши объявления в топ (хотя у нас все объявления хорошо наполнены). Очень пригодился бы тот, кто знает все секреты робота Авито, по каким алгоритмам он работает и как понимает какое объявления поднять выше (наполненность объявлений, соответствие запросу, поведенческие, дата создания объявления и т.д.). Нужно будет провести аналитику, дать отчёт по ней, показать и рассказать, составить план действий, настроить все объявления или принять иные действия, для того, чтобы порвать всех наших конкурентов!

Оплата по договорённости, поэтапная.

5 лет назад
msxm256s
Олег 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Людмила
 
68 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

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