msxm256s

Олег msxm256s

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужны отзывы

    Ищутся отзывы на Яндекс картах от аккаунтов 3 уровня и выше, а также на Авито с мужских аккаунтов. Отзывы должны быть развёрнутыми, реалистичными и содержать конкретные детали. Минимальная длина - 250 символов. Оплата производится только за отзывы, прошедшие модерацию и опубликованные на сайте.

    Написание отзывовАвитоЯндекс Карты
    Продающие тексты14 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Написать отзывы с размещением

    Требуется написание правдоподобных отзывов с размещением на Яндекс.Маркет, Яндекс.Карты, Гугл карты, 2Гис и других платформах. Необходимо обеспечить размещение на указанных сайтах, включая otzovik.com и Авито.

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен мастер продвижения в Avito

    Добрый день! У нас магазин на Авито. Около 700 объявлений по всей России. Нужно проанализировать конкурентов, понять какими способами можно вывести наши объявления в топ (хотя у нас все объявления хорошо наполнены). Очень пригодился бы ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продвинуть группу в ВК до 12к чел, без ботов

    Сейчас в группе 1600 чел, нужно 12000 чел в группе (без отписок), пополнять группу не более 100 чел в день, собачек буду удалять сам. Готов платить ежедневно вам на карту после каждых +100 чел, дабы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад