Ищутся отзывы на Яндекс картах от аккаунтов 3 уровня и выше, а также на Авито с мужских аккаунтов. Отзывы должны быть развёрнутыми, реалистичными и содержать конкретные детали. Минимальная длина - 250 символов. Оплата производится только за отзывы, прошедшие модерацию и опубликованные на сайте.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Продающие тексты14 заявокЗакрытгод назад
Требуется написание правдоподобных отзывов с размещением на Яндекс.Маркет, Яндекс.Карты, Гугл карты, 2Гис и других платформах. Необходимо обеспечить размещение на указанных сайтах, включая otzovik.com и Авито.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! У нас магазин на Авито. Около 700 объявлений по всей России. Нужно проанализировать конкурентов, понять какими способами можно вывести наши объявления в топ (хотя у нас все объявления хорошо наполнены). Очень пригодился бы ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сейчас в группе 1600 чел, нужно 12000 чел в группе (без отписок), пополнять группу не более 100 чел в день, собачек буду удалять сам. Готов платить ежедневно вам на карту после каждых +100 чел, дабы ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт8 лет назад