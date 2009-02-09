Дизайн сайта туркомпании

Дизайн сайтовЗакрыт77 заявок601 просмотр
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Требуется создать дизайн сайта для ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ, основная мысль изложена дрожащей рукой в прикрепленном рисунке. (варианты кнопок по верху и левому блоку будут чуть позже - выбранному исполнителю - т.е. мышей рисовать не надо, место для кнопок оставляем пустым).

Как ориентир в движении дизайнерской мысли можно посмотреть вот эти сайты:

podvodu.ru/index.php и exotictime.ru

Необходимо сделать главную страницу и 1 или 2 второстепенных.

Второстепенные страницы полностью повторяют главную страницу, с микроскопической доработкой основной (информационной) части страницы.

В первую очередь рассматриваю людей, показавших скриншот уже готового дизайна, во вторую очередь - людей с портфолио и выставленными стоимостью/сроками.

Всех остальных рассматриваю в последнюю очередь, либо не рассматриваю вообще. Варианты с предложением дизайна по цене самолета, не рассматриваются.

Оплата: веб мани или наличные в Москве.

Дизайн сайта
15 лет назад
bonintur
Max 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
15 лет назад
$150
4 дня
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