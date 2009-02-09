Дизайн и верстка шаблона для wordpress

$500
Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка327 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создание дизайна и верстка шаблона для последней версии wordpress.

Что требуется от дизайна.

Проект будет благотворительной направленности, поиск денег для нуждающихся. Для взрослых, детей, животных - для кого угодно =) Нужно что-то такое жизнерадостное, оставляющее надежду. Но особых никаких претензий нет.

Спонсоров не ищу. Проект делаю на собственном энтузиазме. Но за скидки всегда спасибо!

Просьба указывать ссылки на портфолио.

WordPress
15 лет назад
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
dashart
Дарья 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
$450
10 дней
  • Похожие заказы

  • Дизайн для сайта Туристической компании.

    Необходимо сделать дизайн для турагенства. Дизайн должен быть в стиле старинной карты, свитки и прочая аналогичная хрень. Шапка навигационные блоки и рамки для баннеров. С сайтом Вы можете ознакомиться по адресу vip.entravel.ru. Он на стадии ...

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта туркомпании

    Требуется создать дизайн сайта для ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ, основная мысль изложена дрожащей рукой в прикрепленном рисунке. (варианты кнопок по верху и левому блоку будут чуть позже - выбранному исполнителю - т.е. мышей рисовать не надо, место ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется создать дизайн сайта, основная мысль изложена дрожащей рукой в прикрепленном рисунке. Как ориентир в движении дизайнерской мысли можно посмотреть вот эти сайты: podvodu.ru/index.php и exotictime.ru Необходимо сделать главную страницу и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта-каталога

    Необходим дизайн для сайта-каталога мебельной фурнитуры(кухни, полки, шкафы, ручки....). Будет всего 4 вида страниц, причём перечень товаров, меню, "шапка" с логотипом и фоном будут стандартны. Структура страниц лежит в прикреплённом файле. Дизайн должен быть в ярких, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна вёрстка под prestashop или магазин под ключ.

    Здравствуйте, нужна вёрстка и дизайн для движка prestashop. Либо достаточно простой но функциональный интернет-магазин под ключь (никаких особых возможностей не нужно, поэтому можно брать готовые цмс). Интересует цена! Есть несколько заказов. Предлагайте, пожалуста!

    Prestashop
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $100

    Дизайн нужен очень красивый. Бюджет 100$. Кто за 100$ не работает в полную силу, прошу не отписываться. Нарисовать нужно срочно. Мне в аську не писать. Спасибо.

    Дизайн сайтов82 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-магазина

    Дизайн сайта интернет-магазина. Требуется разработчик, который также качественно рисует логотипы и flash-анимацию. Уровень прорисовки элементов, фотографий, иконок не ниже следующий сайтов: www.hobbyshop.com.ua www.macik.com.ua http://hainantravel.ru/ Цветовая гамма - теплые оттенки спектра. ориентирваться на движок joomla + virtuemart

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад