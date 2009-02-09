Дизайн и верстка шаблона для wordpress

Требуется создание дизайна и верстка шаблона для последней версии wordpress.

Что требуется от дизайна.

Проект будет благотворительной направленности, поиск денег для нуждающихся. Для взрослых, детей, животных - для кого угодно =) Нужно что-то такое жизнерадостное, оставляющее надежду. Но особых никаких претензий нет.

Спонсоров не ищу. Проект делаю на собственном энтузиазме. Но за скидки всегда спасибо!

Просьба указывать ссылки на портфолио.