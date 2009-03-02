Дизайн сайта

$300
Дизайн сайтовЗавершен109 заявок858 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо разработать дизайн для сайта Транспортно-экспедиторской компании. (логотип у компании есть)

Дизайн должен быть выполнен профессионально,креативно,с оригинальной идеей,концепцией.

Нужен креативный подход !!!

Портфолио обязательно !!!

Сроки 3-5 дней.

Жду ваших предложений.

Дизайн сайта
15 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
NK-Studio
Studio 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
$300
5 дней
Рад что выбрал именно этого исполнителя, заказчик был привередливый. Было очень много правок,которые очень оперативно исполнялись ! Работа выполнена на высшем уровне !!! Остались только положительные эмоции !!! Советую !
Очень понравилось работать с Иваном. Четкое тз, своевременная оплата. Сотрудничеством полностью доволен. Надеюсь на дальнешее сотрудничество! Спасибо.
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