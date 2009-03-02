Требуется создание дизайна и верстка шаблона для последней версии wordpress. Что требуется от дизайна. Проект будет благотворительной направленности, поиск денег для нуждающихся. Для взрослых, детей, животных - для кого угодно =) Нужно что-то такое жизнерадостное, оставляющее надежду. ...