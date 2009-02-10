Требуется редизайн сайта zakachaika.ru

Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок326 просмотров
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Требуется провести глобальный и глубокий редизайн сайта. С заменой графической составляющей и внесением форума и блока автоматического генерирования счетов и договоров по внесенным данным клиента.

Сайт указан для понимания тематики. В настоящее время присутствует вторая составляющая данного ПО - прием платежей - поэтому необходимо совместить две несовместимые вещи.... Внушающий доверии и надежность "Прием платежей" и игривый и завлекающий дизайн "Закачайки"

Дизайн сайтаРедизайн сайта
15 лет назад
ArchiG
Артур 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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