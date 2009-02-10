Разработка дизайна сайта на Shop-Script Premium

Проект перевыставлен. т.к. предыдущий исполнитель пропал.

Есть готовый сайт на Shop-Script Premium. Даже есть дизайн. Но он очень скудный и "невеселый", что противоречит тематике сайта.

ПРОШУ:

1) Сделать пару-тройку вариантов дизайна. Особых пожеланий - минимум. Главное, "прочувствовать" тему сайта и сделать что-то "в тему".

2) Натянуть выбранный дизайн на скрипты.

НЕ ДЕЛАЮ:

1) Технические задания

2) Предоплаты до того, пока не увижу подходящих варианты дизайнов (пусть даже просто картинкой в JPG).

ОЧЕНЬ ПРОШУ откликаться только тех, кто РЕАЛЬНО ЗНАКОМ с работой скриптов Shop Script и у кого есть Яндекс-кошелек (оплату пересылаю туда)!!!

Сроки не ставлю, т.к. сайт пока и так работает, но попрошу Вас их обозначить после того, как определимся с дизайном.

Бюджет несколько ограничен, поэтому супер-пупер-мега-профессионалов с неприкрытыми амбициями, а также студии, где нужно кормить еще 5 дармоедов (кроме одного реально работающего дизайнера) прошу не откликаться!