Разработка дизайна сайта на Shop-Script Premium

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок410 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект перевыставлен. т.к. предыдущий исполнитель пропал.

Есть готовый сайт на Shop-Script Premium. Даже есть дизайн. Но он очень скудный и "невеселый", что противоречит тематике сайта.

ПРОШУ:

1) Сделать пару-тройку вариантов дизайна. Особых пожеланий - минимум. Главное, "прочувствовать" тему сайта и сделать что-то "в тему".

2) Натянуть выбранный дизайн на скрипты.

НЕ ДЕЛАЮ:

1) Технические задания

2) Предоплаты до того, пока не увижу подходящих варианты дизайнов (пусть даже просто картинкой в JPG).

ОЧЕНЬ ПРОШУ откликаться только тех, кто РЕАЛЬНО ЗНАКОМ с работой скриптов Shop Script и у кого есть Яндекс-кошелек (оплату пересылаю туда)!!!

Сроки не ставлю, т.к. сайт пока и так работает, но попрошу Вас их обозначить после того, как определимся с дизайном.

Бюджет несколько ограничен, поэтому супер-пупер-мега-профессионалов с неприкрытыми амбициями, а также студии, где нужно кормить еще 5 дармоедов (кроме одного реально работающего дизайнера) прошу не откликаться!

15 лет назад
belbel
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
XSOUX
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$150
3 дня
poliepolina
Полина 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$100
2 дня
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $200

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Объявляется конкурс на создание дизайна сайта для фирмы, осуществляющей свою деятельность в сфере межличностных коммуникаций. Подробнее - в ТЗ. Необходим опыт в создании оригинальных, технологичных сайтов. Требования к дизайну- стильно, дорого, элитно.Рассчитано ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • ХипХоп дизайн для социал.сети, лого, блоки и тд.

    $50

    Только дизайн - ПСД! Для будущей социальной сети WebRap.Ru нужен нормальный дизайн. Нужно сделать следующее: ) 1. - Личная страница. Это как профиль вконтакте - только свои поля и свои цвета. сворачивания блоков не нужно. Хотелось бы ораньжевые ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $300

    Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн для сайта Транспортно-экспедиторской компании. (логотип у компании есть) Дизайн должен быть выполнен профессионально,креативно,с оригинальной идеей,концепцией. Нужен креативный подход !!! Портфолио обязательно !!! Сроки 3-5 дней. Жду ваших предложений.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн и верстка шаблона для wordpress

    $500

    Требуется создание дизайна и верстка шаблона для последней версии wordpress. Что требуется от дизайна. Проект будет благотворительной направленности, поиск денег для нуждающихся. Для взрослых, детей, животных - для кого угодно =) Нужно что-то такое жизнерадостное, оставляющее надежду. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта Туристической компании.

    Необходимо сделать дизайн для турагенства. Дизайн должен быть в стиле старинной карты, свитки и прочая аналогичная хрень. Шапка навигационные блоки и рамки для баннеров. С сайтом Вы можете ознакомиться по адресу vip.entravel.ru. Он на стадии ...

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта туркомпании

    Требуется создать дизайн сайта для ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ, основная мысль изложена дрожащей рукой в прикрепленном рисунке. (варианты кнопок по верху и левому блоку будут чуть позже - выбранному исполнителю - т.е. мышей рисовать не надо, место ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется создать дизайн сайта, основная мысль изложена дрожащей рукой в прикрепленном рисунке. Как ориентир в движении дизайнерской мысли можно посмотреть вот эти сайты: podvodu.ru/index.php и exotictime.ru Необходимо сделать главную страницу и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта-каталога

    Необходим дизайн для сайта-каталога мебельной фурнитуры(кухни, полки, шкафы, ручки....). Будет всего 4 вида страниц, причём перечень товаров, меню, "шапка" с логотипом и фоном будут стандартны. Структура страниц лежит в прикреплённом файле. Дизайн должен быть в ярких, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад