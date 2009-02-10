Разработка дизайна сайта на Shop-Script Premium

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Объявляется конкурс на создание дизайна сайта для фирмы, осуществляющей свою деятельность в сфере межличностных коммуникаций. Подробнее - в ТЗ. Необходим опыт в создании оригинальных, технологичных сайтов. Требования к дизайну- стильно, дорого, элитно.Рассчитано ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект перевыставлен. т.к. предыдущий исполнитель пропал.
Есть готовый сайт на Shop-Script Premium. Даже есть дизайн. Но он очень скудный и "невеселый", что противоречит тематике сайта.
ПРОШУ:
1) Сделать пару-тройку вариантов дизайна. Особых пожеланий - минимум. Главное, "прочувствовать" тему сайта и сделать что-то "в тему".
2) Натянуть выбранный дизайн на скрипты.
НЕ ДЕЛАЮ:
1) Технические задания
2) Предоплаты до того, пока не увижу подходящих варианты дизайнов (пусть даже просто картинкой в JPG).
ОЧЕНЬ ПРОШУ откликаться только тех, кто РЕАЛЬНО ЗНАКОМ с работой скриптов Shop Script и у кого есть Яндекс-кошелек (оплату пересылаю туда)!!!
Сроки не ставлю, т.к. сайт пока и так работает, но попрошу Вас их обозначить после того, как определимся с дизайном.
Бюджет несколько ограничен, поэтому супер-пупер-мега-профессионалов с неприкрытыми амбициями, а также студии, где нужно кормить еще 5 дармоедов (кроме одного реально работающего дизайнера) прошу не откликаться!
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